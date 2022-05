Politie houdt verkeerscontrole: tien chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs

Van tien daarvan waren de bestuurders onder invloed. Twee van hen hadden drugs genomen. Eén chauffeur die te diep in het glas had gekeken werd even voordien met zijn motorfiets op de Koning Boudewijnlaan geflitst aan een snelheid van 131 kilometer per uur, terwijl er een maximum van 70 kilometer per uur geldt. Hij droeg bovendien niet de vereiste beschermende kledij. Een andere bestuurder vervoerde vijf passagiers in zijn personenwagen, waaronder drie jonge kinderen die geen van allen vastgegespt waren. De bestuurder kon enkel een vervallen voorlopig rijbewijs voorleggen. Zijn voertuig, dat overigens niet verzekerd was, werd in beslag genomen.