Politie houdt heel weekend grootschalige alcohol- en drugscontroles: “Tot maandagochtend zes uur”

REGIO“Een gewaarschuwd man is er twee waard.” Met dat adagium kondigde politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) vrijdagnamiddag groots opgezette controles aan voor komend weekend. In het bijzijn van minister Vincent Van Quickenborne en Annelies Verlinden werden de eerste chauffeurs aan de kant gezet. De alcohol- en drugscontroles gebeuren op 335 plaatsen in ons land en dat tot maandagochtend zes uur.

Een nieuwe editie van het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ is vrijdag van start gegaan. De federale en lokale politie controleren auto- en vrachtwagenbestuurders op rijden onder invloed op 335 plaatsen in het land. Federaal minister voor Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kwamen vrijdag het startschot van de actie geven in Winksele, bij het binnenrijden van Leuven.

Ook Van Quickenborne kwam een kijkje nemen.

De actie was vrijdag nog maar net van start gegaan of de controle op de Leuvensesteenweg werd al gretig op Telegram gedeeld. “Het gaat ondertussen rond op sociale media, maar dat is een realiteit en uiteraard geen nieuw gegeven. We anticiperen daar op en proberen ons zo veel als mogelijk te verplaatsen”, zegt perswoordvoerder Nick Gyselinck van de zone HerKo. “Eigenlijk is dat niet verkeerd, want zo weten bestuurders dat we controleren en dat draagt ook bij. Zo weten de mensen van ‘de politie is er, de politie controleert’. We zijn met 120 deelnemende lokale zones met controles tot maandagochtend.”

Twee procent onder invloed

Bij de vorige editie, in juni 2022, reed 2,15 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed. Zes maanden voordien lag het percentage nog op 2,29 procent. Bijna 5.000 ongevallen waren vorig jaar te linken aan auto- of vrachtwagenbestuurders die onder invloed reden van alcohol of drugs. “Dat zijn menselijke en materiële schade en financiële gevolgen die te vermijden zijn”, zegt politiecommissaris Nick Gyselinck. “We moeten blijven alarmeren en blijven sensibiliseren, want elke overtreding is er een te veel.”

Minister Verlinden in gesprek met enkele agenten.

De evolutie door de jaren heen wijst uit dat de jongere generaties minder betrapt worden op rijden onder invloed van alcohol. Maar tegelijkertijd zijn de cijfers over rijden onder invloed van drugs in stijgende lijn. In 2021 zijn er 484 ongevallen met letsel vastgesteld die te wijten waren aan druggebruik, in 2019 ging het nog om 345. De cijfers van 2022 zijn nog niet volledig, maar van januari tot september 2022 ging het al om 400 ongevallen. 2022 wordt dus wellicht een nieuw recordjaar volgens de minister.

Deze man bleek 'safe' na de ademtest.

De federale regering voorziet daarom 100.000 extra speekseltesten per jaar voor de politie om te controleren op druggebruik achter het stuur. “Mensen staan niet stil bij het feit dat als je cannabis in het verkeer gebruikt, je dubbel zoveel kans hebt op een ongeval”, weet minister Van Quickenborne. “Als je xtc gebruikt, is die kans maar liefst dertig keer groter. Vandaar dat we fors inzetten op controles en op drugtesten.”

Minister Verlinden is voorstander van een nultolerantie op vlak van alcohol en drugs in het verkeer. “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we moeten evolueren naar een nultolerantie, omdat we alles moeten doen om slachtoffers te vermijden waar dat kan. Maar dat vraagt een politiek debat, ook met de minister van Mobiliteit.”

Er ontstond meteen een file bij het begin van de controle.

