Politie haalt vijf maaltijdkoeriers met opgedreven bromfiets uit verkeer

Wappert de vlag van Wilsele binnenkort opnieuw aan gemeente­huis? Ruben (30) wil de kleuren van voor de fusie in ere herstellen: “En wel met een petitie”

Sinds 1 januari 1977 is Wilsele een deelgemeente van Leuven en een herwonnen onafhankelijkheid zit er niet meteen in. Toch wil Wilselenaar Ruben Geleyns de originele vlag opnieuw een prominente rol geven in de gemeente: “Als je ergens vandaan komt dan ben je daar fier op. Het is niet ongewoon dat we dat tonen met vlaggen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgische driekleur bij wedstrijden van de Rode Duivels of de Red Flames.”