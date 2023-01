Politie haalt opgedreven bromfiets van 37-jarige man uit het verkeer

Leuven Stad bereidt definitie­ve invulling Scheutsite voor: “Oekraïense vluchtelin­gen kunnen blijven zolang dat nodig is”

In 2019 kocht de stad Leuven de gebouwen op de Scheutsite. In afwachting van de definitieve invulling in 2025 kregen organisaties en verenigingen de tijd om na te gaan of de site voor hen de geschikte ruimte biedt en op basis van hun ervaringen bereidt de stad Leuven nu de definitieve invulling voor. “We maakten de plannen deze week bekend aan de bewoners en de buurt”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).

9:50