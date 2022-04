Politie en Vlabel innen openstaande boetes en belastingen tijdens verkeerscontrole

autosport Bert Longin racet in Belcar, maar coacht ook trio BV’s en topspor­ters. Andy Peelman: “Dit is echt teamwerk”

Op Circuit Zolder heeft PK Carsport zijn Belcar-plannen voor 2022 bekendgemaakt. Het Hasseltse team zet twee wagens in, een Audi R8 LMS GT2 en een BMW M2 CS. Waar Peter Guelinckx, Bert en Stienes Longin in de Audi plaatsnemen, zullen Junior Planckaert, Jurgen van den Broeck en Andy Peelman in de BMW M2 racen. Het Belcar-kampioenschap start op 15 mei in Zolder.

