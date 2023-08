Politie en Animal Rescue vangen stevige ram in Leuven

Minister fluit Herents bestuur terug over functiewij­zi­ging Blokweg: “Hier werd niet in het algemeen belang gehandeld, maar in dat van de ontwikke­laar.”

“Megalomaan.” Zo oordeelden enkele inwoners van de Blokweg in Herent, over de vergunningsaanvraag van ontwikkelaar Prodomus om in de doodlopende straat 32 appartementen op te trekken. Om plaats te maken voor het project moest de bestaande rooilijn hertekend worden. Maar die beslissing werd teruggefloten daar Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld), tot grote tevredenheid van de oppositiepartijen.