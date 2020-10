Politie doekt illegaal feestje op met 27 Erasmusstudenten

Jarenlange burenruzie voor assisen: zeventiger staat terecht voor dodelijke steekpar­tij op militair

14 oktober De nasleep van een jarenlange burenruzie is Luc Dams (56) op 30 juli 2016 fataal geworden. Hij stierf op zijn oprit in de Liefkensrode in Kortenaken nadat zijn buurman hem met een mes in het hart stak. De zeventiger staat vanaf maandag terecht voor het Leuvense assisenhof voor doodslag. De jury bestaat uit zes vrouwen en evenveel mannen.