Politie betrapt graffitispuiters aan treinwagon in Kessel-Lo

Leuven verliest voormalig uitbater van Den Delper Jef Van den Eynde (62): “Ik hoop dat Jef dat stukje rusteloos­heid dat altijd in zijn dikke teen zat nu kan lossen”

Hier en nu! Morgen? Dat zien we dan wel… Die woorden typeerden Leuvenaar Jef Van den Eynde, die zopas op 62-jarige leeftijd overleed in het UZ Gasthuisberg. In Leuven komt de dood van ‘Jef van Den Delper’ hard aan. “Leuven verliest een volbloed horeca-mens”, klinkt het in café Den Delper, de bekende kroeg waar Jef ooit nog uitbater was en later ook als klant erg graag gezien was.