Politie betrapt buschauffeur leerlingenvervoer op rijden onder invloed: “We tillen hier heel zwaar aan”

Leuven Opnieuw recordaan­tal starters in Leuven na lichte daling in 2020

2021 was opnieuw een topjaar voor startende ondernemers in onze regio. Zowel in het arrondissement Leuven als in Halle-Vilvoorde stegen de cijfers. Vlaams-Brabant is bovendien de sterkste stijger van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit cijfers die UNIZO bij Graydon opvroeg en analyseerde.

7 januari