Politie betrapt 26-jarige fietsendief op heterdaad

“Ter plaatse gekomen merkten verbalisanten 2 mannen op en 1 van hen, die een fiets aan de hand had, voldeed aan desbetreffende persoonsbeschrijving”, stelt het parket van Leuven. “Hij kon bovendien aan de hand van camerabeelden ook gelinkt worden aan een fietsdiefstal op 4 september in de fietsenparking op het Martelarenplein te Leuven, waarbij de fiets van een 41-jarige vrouw uit Leuven werd gestolen. De verdachte betreft een 26-jarige man zonder gekende verblijfplaats in ons land. De fiets die hij in zijn bezit had was gegraveerd en bleek toe te behoren aan een 13-jarige jongen uit Leuven. Uit onderzoek bleek ook dat de fiets van diens vriend in dezelfde fietsenstalling verplaatst werd en het slot van deze fiets werd beschadigd.”