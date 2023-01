Poëtische weken in Bib Leuven

Zo loopt er in de hoofdbib de cross-over expo ‘Met/zonder Leiband -Tekst ontmoet Beeld ontmoet Vorm’ van Joëlle Janssens, Herman Rohaert en Jo Klaps. In de Bib Leuven afdeling Kessel-Lo brengt Strings ’n Roses dan weer de muzikale avondvoorstelling ‘Zigzag’. Verder is er op 2 februari de prijsuitreiking van de haikuwedstrijd en zijn er themastands met poëtische leestips. Tot slot is er ook de lancering van de bloemlezing ‘Ontboezemingen. De beste gedichten over borstkanker’, verzameld door Annemie Minten en René Smeets. “Voor de haikuwedstrijd kwamen er maar liefst 345 inzendingen binnen”, zegt schepen van Cultuur Bert Cornillie (Vooruit). “Het zijn de pennenvruchten van in totaal 131 deelnemers. Verrassend is dat die niet alleen uit het Leuvense maar ook uit Luik, Ninove, Tervuren, De Haan en Gent kwamen. Ik ben erg nieuwsgierig naar wie er als winnaar uit de bus komt!” Meer info op leuven.bibliotheek.be en www.leuvenleest.be.