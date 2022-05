Poedelnaakte Reinert (41) en Flor (59) helpen politie bij vatten van inbrekers: “‘Kom dan terug hé man’, riep ik, zonder kleren aan”

LeuvenIn Leuven hebben inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag hun slag geslagen zowel in de Korbeek-Losestraat in Heverlee, als in wijnbistro Convento en apotheek Hoogmartens. In het centrum van Leuven stak bekende Leuvenaar Flor Verbeeck (59) de politie een handje toe en in Heverlee zette bewoner Reinert (41) in adamskostuum zélf de achtervolging in. Uiteindelijk konden twee inbrekers gevat worden, na een chaotische nacht in de studentenstad.

Vannacht omstreeks 01.30 uur werd een bewoner van een huis in de Korbeek-Losestraat in Heverlee gewekt door gestommel aan zijn woning. Wanneer hij een kijkje ging nemen, stond hij plots oog in oog met een onbekende man die zijn woning probeerde binnen te dringen.

“Het was in de logeerkamer naast onze slaapkamer”, vertelt Reinert (41) van studio Pampas. “Voor ik het wist stond ik voor de inbreker in mijn logeerkamer. Ik ben meteen beginnen roepen en hij is via de platte daken van de bijgebouwen aan de woningen naar buiten gelopen. Ik ben hem naakt achterna gelopen, tijd om kleren aan te doen had ik niet, en heb ondertussen wat stoere praat verkocht (lacht). ‘Komt dan terug hé man’, riep ik onder andere. Ik ben eigenlijk zelf verrast dat ik op deze manier gereageerd heb! Terwijl ik de inbreker naakt aan het achtervolgen was heeft mijn vriendin de politie gebeld. Zij waren hier ongelofelijk snel en hebben de achtervolging ingezet met een helikopter. Blijkbaar hebben inbrekers nog drie andere woningen in onze straat overhoop gehaald. Tijdens mijn achtervolging door de tuinen heeft hij wel wat spullen laten vallen, waaronder autosleutels en laptops. Daardoor hebben verschillende mensen gelukkig wel hun gestolen spullen al terug.”

Volledig scherm Via dit raam ontsnapte de inbreker weer en zette Reinert (41) de achtervolging in. © RV

De politie zette de achtervolging in met een helikopter, maar ondanks de gezamenlijke inspanningen kon de verdachte niet meer aangetroffen werden. “In de loop van de nacht kwam aan het licht dat er in de Korbeek-Losestraat in vier woningen werd ingebroken. Ook in een huis in de nabijgelegen IJzerenpoortstraat werd dinsdagochtend nog een inbraak vastgesteld. Het is momenteel nog onduidelijk of er ook effectief iets gestolen werd. Het labo werd verwittigd voor sporenonderzoek. Er werd een onderzoek gestart”, stelt politiewoordvoerder Mathieu Caudron.

Inbraak Convento en Apotheek

Tegen de ochtend, omstreeks 04.30 uur, probeerden inbrekers ook nog hun slag te slaan bij wijnbistro Convento in de Mechelsestraat. Wanneer twee jonge mannen de deur van de wijnbistro probeerden te forceren, belde niemand minder dan bekende Leuvenaar Flor ‘Florry’ Verbeeck (59) de politie.

Quote De mannen liepen weg, maar een paar minuten later kwamen ze plots terug met een breekijzer en sloegen ze de glazen deur kapot. Ik riep ‘gaat het daar een bekke?’ en dan hebben ze de benen genomen. Bekende Leuvenaar Flor

“Ik woon schuin tegenover de wijnbistro en hoorde plots glas rinkelen”, vertelt Flor. “Ik keek door mijn raam en zag twee mannen in zwarte kledij aan de deur van Convento. De mannen liepen weg, maar een paar minuten later kwamen ze plots terug met een breekijzer en sloegen ze de glazen deur kapot. Ik riep ‘gaat het daar een bekke?’ en dan hebben ze de benen genomen. Vervolgens heb ik de politie gebeld en zij hebben onmiddellijk een zoektocht opgestart.”

Volledig scherm Wijnbistro Convento in de Mechelsestraat. © Vertommen

De twee jonge mannen hebben na wijnbistro Convento echter nog ingebroken bij apotheek Hoogmartens. Daar lag Caroline boven haar zaak te slapen wanneer ze een luide slag hoorde. “Ik dacht eerst dat het buiten aan de automaat was, maar een tweede slag maakte duidelijk dat er personen mijn apotheek binnengedrongen waren”, vertelt ze. “Ze hadden het rolluik en de deur geforceerd en op camerabeelden heb ik gezien dat ze geld uit de kassa hebben gestolen. Ik ben naar beneden gegaan en ben beginnen te roepen, waarop ze beiden de apotheek uitliepen. De materiële schade aan mijn zaak is heel lastig en mijn dochters van 10 en 13 jaar oud zijn erg onder de indruk van wat er gebeurd is.”

Na een zoektocht kon de politie twee inbrekers oppakken in het centrum van Leuven. Het is voorlopig onduidelijk of het om dezelfde inbrekers gaat die hebben toegeslagen in de Korbeek-Losestraat in Heverlee.

Volledig scherm Getuige Carolien Hoogmartens over de inbrekers in haar zaak. © Vertommen

Volledig scherm Getuige Carolien Hoogmartens sliep boven haar zaak, apotheek Hoogmartens. © Vertommen

