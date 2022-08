Plezierritje met winkelkar loopt slecht af

Leuven Bib Leuven leent nu ook gereed­schap uit: “Delen, herstellen en hergebrui­ken toeganke­lijk maken voor een breder publiek.”

Wat je zelf doet, doe je beter. Voor wie dat inzicht genegen is, maar het gereedschap ontbeert is er MAAKbar, waar alle doe-het-zelvers in ruil voor een jaarlijks lidmaatschap meer dan 300 kleine handwerktuigen kunnen ontlenen. Sinds vorige maand kunnen klussers ook in de Leuvense bibliotheek Tweebronnen terecht.

3 augustus