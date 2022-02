Plaatsverbod mogelijk voor geïdentificeerde jongeren na zware vechtpartij: “Dit wordt in Leuven niet gepikt”

LeuvenDe politie heeft verschillende jongeren die betrokken waren bij de zware vechtpartij van 21 januari op de Oude Markt in Leuven kunnen identificeren. Welke sancties er genomen worden zal volgende week duidelijk worden. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen enkele van de jongeren die zware klappen uitdeelden een plaatsverbod. “Dit gedrag pikken we niet in Leuven en dat gaan we opnieuw duidelijk maken”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Wat de aanleiding voor de vechtpartij van vrijdag 21 januari op de Oude Markt in Leuven was, is niet duidelijk. Op beelden is wel te zien dat verschillende jongeren zwaar uithaalden, zelfs terwijl de slachtoffers weerloos op de grond lagen. Bij aankomst van de politie liepen de betrokkenen in alle richtingen weg.

“We hebben na de vechtpartij heel wat informatie en beelden in handen gekregen”, vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “We hebben sinds het voorval veel tijd gestoken in het analyseren van alles wat ons kon helpen om de betrokken individuelen te identificeren. Dat heeft veel opgeleverd. We hebben verschillende personen in het vizier en er wordt nu uitgemaakt welke feiten we elk individu ten laste leggen. De beslissing over welke sancties volgen, wordt volgende week genomen. Dat zal gaan van een waarschuwing tot naar alle waarschijnlijkheid een plaatsverbod, afhankelijk van hun betrokkenheid bij de vechtpartij. Dit gedrag pikken we niet in Leuven en dat gaan we opnieuw duidelijk maken.”

Lik-op-stukbeleid

Eerder reageerde Lorin Parys (N-VA) op de beelden van de vechtpartij. “Dit is meer dan een banale vechtpartij en hier moet keihard tegen opgetreden worden. Voor dergelijke feiten is een lik-op-stukbeleid nodig. Wij vragen dat de daders snel worden opgespoord en dat er onmiddellijk een plaatsverbod voor alle betrokken geweldplegers wordt uitgesproken. Normaal krijgen jongeren die het te bont maken eerst nog een laatste waarschuwing van de burgemeester en dan pas een plaatsverbod, maar dat is hier wat ons betreft niet aan de orde. Daarvoor zijn de feiten té ernstig.”

Volledige heropening horeca

De politie is zich ook samen met het stadsbestuur aan het voorbereiden op een volledige heropening van de horeca. “We verwachten dat in de nabije toekomst het nachtleven weer op gang zal worden getrokken”, vervolgt Vranckx. “We weten natuurlijk niet precies wanneer, maar we willen ons zo goed mogelijk voorbereiden. We gaan voor een herneming van de systematische identiteitscontroles op en rond de Oude Markt. We willen heel kort op de bal kunnen spelen als bepaalde individuen het te bont hebben gemaakt. De volledige heropening van de horeca moet een gezellige en positieve gebeurtenis zijn in Leuven, waar absoluut geen plaats is voor amokmakers.”

