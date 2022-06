Pizzakoerier bezorgt agent rode oortjes: werkstraf gevorderd voor smaad

N.B. was op 12 juni vorig jaar aan de slag als pizzabezorger en hij had tijdens een levering er niet beter op gevonden dan zijn wagen te parkeren, op een plek waar dat niet was toegestaan. De politie was er als de kippen bij om de man te bekeuren. De twintiger uitte mondeling zijn frustratie, uitspraken waar de agent niet mee gediend was. Het was niet de eerste maal dat de pizzakoerier zich liet betrappen op een bekeuring tijdens zijn werk. “Vandaar ook zijn frustratie”, argumenteerde de advocaat. “Hij had het totaal niet gemunt op de politie.” B. kreeg een minnelijke schikking aangeboden, dacht dat hij die had betaald, maar dat bleek toch niet zo te zijn. Het parket stelde een werkstraf van 50 uur voor en een geldboete van 400 euro. Vonnis over een maand.