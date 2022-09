Petitie tegen “studentenghetto middenin een stratenblok met gezinnen”

De geplande studentenresidentie aan de Verkortingsstraat en de Maria Van Belstraat is al enkele jaren voorwerp van discussie. Zo oordeelden de bevoegde diensten bij de stad Leuven het bouwproject als te volumineus en ook in de buurt was er van applaus weinig of geen sprake. Er werd onder meer gevreesd voor geluidsoverlast maar toch werd er uiteindelijk een omgevingsvergunning afgeleverd. Daarop vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen die vergunning waarop de bouwpromotor ook de juridische weg ging bewandelen, tegen de protesterende buurtbewoners en tegen de stad Leuven. Ondertussen heeft de stad Leuven een nieuw openbaar onderzoek geopend en dat geeft burgers nog tot 10 september de kans om hun bezwaren in te dienen. Buurtbewoners lanceren nu ook een petitie tegen het project van Nova Invest en LGV.

Doorgang

“Men voerde illegaal afbraak- en funderingswerken uit”, vertelt buurtbewoner Johan De Smet. “Wij komen op voor het behoud van het DNA van onze buurt. Stadsbewoners en studenten delen samen de gemeenschappelijke ruimte. Onze buurt is een gemengde buurt van jonge gezinnen, oudere bewoners en inwijkelingen met een verschillende achtergrond. Wij willen dat de doorgang tussen de Maria Van Belstraat en Verkortingsstraat behouden blijft want dat komt de integratie van het nieuwbouwproject ten goede, alsook de mobiliteit van fietsers en voetgangers. Verder willen we ook dat de bouwhoogte in de Verkortingsstraat beperkt wordt tot de twee bouwlagen terwijl de bouwpromotor een complex van zestien meter hoog met vijf bouwlagen wil realiseren. De petitie is al ondertekend door een zestigtal mensen, voornamelijk buurtbewoners. Wat al meer dan 70 jaar een doorgang is, zou een ‘gated community’ worden en dat kan niet. Wij willen geen studentenghetto middenin een stratenblok met gezinnen. Het groen en de rust worden privé bestemd voor rijkere trekvogels die acht maanden per jaar neerstrijken in Leuven. Wij pleiten ervoor om de sociale mix te behouden in de toekomst.” Meer info over de petitie: www.change.org/Twaskot-Leuven-inspraak