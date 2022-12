‘Pedopater’ Luk Delft (53) opnieuw voor rechter voor zedenfeiten met minderjarige jongens: ex-profspeler Club Brugge getuigt

Leuven ‘Winkeldeur gesloten? toch welkom!’: Leuvense handelsza­ken nemen maatrege­len om energie te besparen: “Extra bordje neemt twijfels en drempel­vrees weg bij de klanten”

Energie besparen…het is met voorsprong de zorg van zo ongeveer iedereen in deze energiecrisis. Ook de Leuvense handelaars willen de rekening betaalbaar houden maar de deuren gesloten houden om de warmte binnen te houden, leidde toch tot enige terughoudendheid. “Sommigen twijfelden uit angst om klanten te verliezen. We trekken hen over de streep door speciale deurbordjes te verdelen”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

