Pedopater (53) schuldig aan misbruik van twee slachtoffers op internaat: “Maar geen bewijs voor verkrachting Afrikaans jongetje”

Afrit Den Boschsin­gel maand lang dicht door herstel­lings­wer­ken brug

Al sinds mei is de brug van de Den Boschsingel (R23) over de Brusselsestraat in Leuven dik ingepakt. Een aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is er druk in de weer met een broodnodige opknapbeurt aan de brug. De beschermlaag werd verwijderd en vervangen, en het beton werd hersteld. Omdat de verf asbestdeeltjes bevat, verlopen de werkzaamheden in een hermetisch afgesloten tent. Tussen 14 juni en 14 juli is het de beurt aan de zijwand naast de afrit richting de Brusselsesteenweg, en geldt er een omleiding voor autoverkeer. Vanaf het bouwverlof worden zowel de afrit als de doorgang onder de brug tijdelijk opengesteld voor alle weggebruikers. Vanaf 31 juli tot het einde van de zomervakantie wordt de nieuwe beschermlaag aangebracht aan het plafond en de drie wanden. Voor gemotoriseerd verkeer geldt tijdens die laatste fase opnieuw een omleiding.