Patisserie ZUUT heeft ‘Handmade in Belgium-label’ beet

Zaakvoerders David Van Acker en Pieter De Volder startten de zaak in 2018 en gaan vernieuwend, maar vooral traditioneel tewerk. Zowel voor pralines als ijs, gaan ze steeds op zoek naar de basis, door met pure smaken seizoensgebonden aan de slag te gaan. Geen tierlantijntjes in of op de producten, alle focus ligt op smaak en textuur. Sinds deze zomer zijn ze gevestigd op de Vismarkt in Leuven. Het productieproces van patisserie ZUUT start bij de cacaoboon. David en Pieter werken samen met mensen die plantages en boeren in het buitenland bezoeken en na lang praten en proeven een cacaoboon kiezen. Nadat ze aankomen in Leuven, vindt er nog een grondige kwaliteitscontrole plaats, waarna de bonen finaal verwerkt worden tot pralines of ijs. Met het authenticiteitslabel Handmade In Belgium wil UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Het zijn producten die vandaag de dag het verschil maken voor de moderne consument, die op zoek gaat naar authentieke, handgemaakte producten en meer belang hecht aan lokale productie, duurzame processen, herkomst van grondstoffen en materialen. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel wil zo een sterker imago geven aan vakmanschap, het publiek wakker schudden rond de vele makers die de regio telt en hoe ze zich onderscheiden van massaproductie.