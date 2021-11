Patiënt met hersentumor van operatietafel gehaald zodat coronapatiënten verzorging kunnen krijgen in UZ Leuven: "We staan elke dag voor zeer moeilijke keuzes”

vrouwenvoetbal Charlotte Cranshoff en OHL naar kwartfina­le van de Beker van België na winst tegen Standard B: “Het kan wel beter”

Een walk-over was het niet, maar de dames van OHL trokken zaterdagnamiddag in de achtste finales van de Beker van België wel meer dan verdiend aan het langste eind. De Leuvenaren wonnen met 3-1 van Standard B. Charlotte Cranshoff had een groot aandeel in de zege.

