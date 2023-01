Parking Philipssite is voorlopig enige met laadpalen: “Zestien laadstations voor elektrische wagens”

“NV Parking Parkpoort investeerde voor het comfort van de klanten in laadpalen voor elektrische wagens. Vanaf heden zijn er zestien laadstations -verdeeld over acht palen- operationeel in Parking Philipssite Leuven en zo zijn we de enige openbare parkeergarage in Leuven met een laadzone”, vertelt Dirk Strompers, parkingmanager in parking Philipssite. “De laadstations bevinden zich onmiddellijk rechts bij het binnenrijden van de parking en zijn compatibel met de meeste laadpassen. Elke laadpaal heeft een maximaal vermogen van 22kw voor de twee stations per laadpaal. Omdat er meer en meer elektrische wagens worden aangeschaft door de mensen is het belangrijk dat er optimaal gebruik gemaakt wordt en daarom zijn er enkele hoffelijkheidsregeltjes. Op drukke momenten kan het bijvoorbeeld helpen om je wagen tot 80% op te laden want de laatste 20% duurt relatief langer en zijn vaak overbodig voor het dagelijks gebruik van je elektrische wagen. Het is ook belangrijk om je wagen meteen te verplaatsen na het laden want een laadplaats is geen parkeerplaats. Uiteraard wordt er een connectietarief aangerekend tijdens het laden: 0,65 €/kwh en 0,01 €/min connectietarief vanaf minuut 1. Voor eigenaars van wagens op fossiele brandstof is het tot slot van belang om niet te parkeren op plaatsen met laadstations.