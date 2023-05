Park Belle Vue wint Publieksprijs Publieke Ruimte: “Van een grijs niemandsland naar een nieuw, aantrekkelijk park”

Leuven Leuvense Bloednacht in Vlaamse Canon: hoe telegram met zes woorden leidde tot bloedver­gie­ten

18 april 1902: in centrum Leuven komen honderden arbeiders op straat nadat het parlement het enkelvoudig algemeen stemrecht verworpen heeft. De Burgerwacht opent het vuur, met bloedvergieten als gevolg. Het is een zware bladzijde in de Leuvense geschiedenis die nu ook opgenomen is in de Vlaamse Canon. Onze reporter dook de geschiedenisboeken in en vertelt het verhaal van Prosper Van Langendonck. Voor de socialistische politicus dreigden de woorden “Herziening verworpen. Tot straks. Kalm. Kalm” enkele uren voor Bloednacht bijzonder zware gevolgen te hebben.