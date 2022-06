Parijsstraat verliest twee iconen: pensioen lonkt voor lingeriezaak Anna Corneel en beroepskledij Jochmans. “Wij zijn de oude zakken van de Parijsstraat.”

voetbal jupiler pro league Nieuwkomer en verdediger Ewoud Pletinckx wil nog groeien als voetballer: “OHL stap vooruit in mijn carrière”

Naast Raphael Holzhauser (29) is Ewoud Pletinckx (21) de opvallendste nieuwkomer van OHL tot nu toe. De mondige, 1 meter 90 grote Oost-Vlaamse centrale verdediger komt met veel ambitie over van Zulte Waregem. “Ik zie OHL als een stap vooruit in mijn carrière”, zegt hij.

13:37