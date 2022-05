PARCUM opent nieuwe tentoonstelling 'Ergens onderweg'

‘Ergens onderweg’ brengt enkele Vlaamse topstukken in dialoog met klein alledaags religieus erfgoed. “We zijn uitermate blij dat we voor deze tentoonstelling vier Vlaamse topstukken mochten ontlenen” zegt Liesbet Kuster, curator van het museum. “De bezoeker kan drie indrukwekkende beelden van de Elsloo-groep bewonderen, afkomstig uit Neeroeteren en Bree. De beelden behoren toe aan een groep laatmiddeleeuwse beeldsnijders die rond 1500 actief waren in het huidige Maas-Rijn gebied en bekend staan om hun uitzonderlijke kwaliteit.”

Schip

Daarnaast brengt de expo nog enkele andere bijzondere stukken naar Leuven: een toonkast met miniatuurweergave van een processie, een 16de-eeuwse scheepskelk, een gebedsnoot uit palmhout, een ex-voto in de vorm van een schip en een unieke kast die omgevormd kan worden tot een altaar. “Het is net door het vertellen van de verhalen van deze alledaagse objecten dat we de religieuze beleving in onze streek en zo onze oorsprong en cultuur beter kunnen begrijpen”, besluit Liesbet Kusters. ‘Ergens onderweg’ loopt van 6 mei tot en met 28 augustus. Tickets reserveer je best op voorhand via www.parcum.be/museum/ergens-onderweg. Het ticket geeft ook toegang tot de historische ruimtes van Abdij van Park.