Parcival vaardigt nu ook derde schermer af naar Europees Kampioenschap in Talinn

Nieuw festival op komst in maart: “Leuven in het teken van Generatie♀”

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en de stad Leuven laat die mooie dag niet zomaar passeren. Van 7 tot en met 9 maart kan je genieten van een breed scala van activiteiten die de Leuvense professor Eva Brems samenstelde in opdracht van het stadsbestuur. “Ik ben heel blij dat we dit jaar vrouwenrechten met literatuur kunnen verbinden”, aldus Eva Brems.