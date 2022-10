Paralympisch amazone Manon Claeys komt lesgeven in Meerdaalhof: “Ik heb zelf een zwaar ongeval gehad met mijn paard, dus haar tips en ervaring hielpen meteen”

Leuven FOTOREPO Een dag op stap met de Leuvense racetrots Bert Longin: “PK Carsport is het Red Bull van de Belcar”

Met 56 levensjaren op de teller is Leuvenaar Bert Longin misschien niet de jongste racepiloot van het land maar wel eentje met een bijzonder straf palmares. Afgelopen zondag voegde de bedrijfsleider van Longin Service in Rotselaar nog een record toe aan zijn erelijst tijdens het American Festival op het circuit in Zolder. Bert Longin mag zich nu de enige piloot noemen met zeven algemene Belcar-titels op zak. HLN Leuven was erbij en kwam naar huis met een mooie fotoreportage.

10 oktober