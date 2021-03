Papa en familie Stuyven vieren feest na exploot in Sanremo: “Buren moesten niet eens kijken, ze hoorden mij Jasper naar zege schreeuwen”

Leuven Bakkerij Vangroot­loon sluit zaterdag de deur

19 maart Bakkerij Vangrootloon houdt het voor bekeken in Leuven. Zaterdag sluit de keten de deur van de laatst overgebleven vestiging in de Naamsestraat. Het vertrek uit de studentenstad is het gevolg van een combinatie van omstandigheden, waaronder de hoge huurprijzen van handelspanden.