Paasfeesten in Leuven geven succesvolle aftrap van evenementenjaar: “Opnieuw plezier, verbroedering en samendans”

“Het een internationaal folklorefestival werd in de jaren 70 opgestart in samenwerking met het stadsbestuur. Dit jaar hebben we drie buitenlandse groepen: Slovenië, Litouwen en Engeland. Maar uiteraard zijn er ook Belgische, Leuvense groepen die deelnemen. We zijn heel blij dat we - na twee coronajaren - dit terug kunnen organiseren. Het is twee jaar heel stil geweest. De mensen hadden terug nood aan verbroedering, aan buiten komen en elkaar ontmoeten. Ik denk dat we daar vandaag in geslaagd zijn”, vertelt voorzitter Nico Roose.

Lees verder onder de video

Paasfeesten

Paasfeesten Leuven is het jaarlijkse folklorefestival met buitenlandse dansers en muzikanten in het hartje van Leuven. Het festival wordt traditiegetrouw op vrijdag geopend met een optreden van de groepen. Zaterdag kon je genieten van de folklorecarroussel in de Leuvense binnenstad met stoet, optredens en animatie in het historisch centrum van Leuven. Daarna werd iedereen verwacht op de Grote Markt voor een voorstelling van de groepen, gevolgd door de traditionele paaseierenworp. Een pleintje verder werd iets later het Paaslam versneden.

Quote Voor ons als stadsbe­stuur is dit de officiële start van het hele evenemen­ten­jaar Denise Vandevoort, Schepen

Start van de evenementen

“Voor ons als stadsbestuur is dit de officiële start van het hele evenementenjaar. Heel wat Leuvenaars kijken hier enorm naar uit. Vele zijn generatie op generatie opgegroeid met deze paasfeesten. Maar we voelen dat de mensen - gezien corona - nog wat zoekende zijn. Dit jaar zijn er ook maar 3 in plaats van 4 volksdansgroepen uit het buitenland uitgenodigd”, vertelt schepen van cultuur, toerisme en evenementen Denise Vandevoort.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Het stadsbestuur gooit paaseitjes naar de kindjes. © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Quote We hebben noodplan­nen voorzien. Als er toch mensen zouden ziek worden tijdens het evenement, dan kunnen we ze afzonderen. Nico Roose, Voorzitter

Voorzichtigheid

De leden van de dansgroepen verblijven in gastgezinnen en ook daar is nog een bepaalde voorzichtigheid te merken. “We hebben heel wat vragen gekregen van de gastgezinnen rond corona, dus we hebben noodplannen voorzien. Die bezorgdheid heeft er mede voor gezorgd dat we voorzichtig zijn opgestart. Er komt toch meer bij kijken dan andere jaren”, gaat Roose verder.

Mooie opkomst

Maar zowel het stadsbestuur als de vzw zijn zeer enthousiast over de opkomst. “Het is mooi weer, mensen genieten, de terrasjes zitten vol. De traditionele paaseierenworp was ook een succes. Je zou voor minder als je weet dat je paaseitjes mag komen rapen, en dat op de dag voor de klokken eigenlijk officieel terug zijn. Leuven krijgt altijd een dag voorsprong”, lacht schepen Vandevoort. “De kinderen waren enthousiast en het is leuk om te doen. Wel nog steeds oppassen voor de hoofdjes.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Voorzitter Nico Roose met Schepen van cultuur, toerisme en evenementen Denise Vandevoort. © PGA

Volledig scherm Het paaslam wordt versneden. © PGA

“Het was een mooie opkomst, ik ben tevreden. Je merkt dat elke groep hier nood aan had, ook aan de samendans, mensen beleven daar weer plezier aan”, aldus Roose.

“Het leven is terug begonnen en het was een mooie start”, aldus schepen Vandevoort.

Gastgezinnen gezocht

De vzw zoekt ook ieder jaar gastgezinnen waar de leden van de buitenlandse groepen enkele dagen kunnen verblijven. “Normaal zoeken we 30 a 35 gastgezinnen die dan telkens 2 a 3 gasten in huis nemen. Het is niet gemakkelijk om de stap te zetten als mensen het festival niet helemaal kennen, maar eens je die sfeer hebt geproefd”, vertelt Roose vol overtuiging. “Het is altijd leuk om een andere cultuur te leren kennen en vaak blijven het vrienden voor het leven.”

Op zondag was het paasviering in de Sint Pieterskerk van Leuven, en op paasmaandag werd het festival afgesloten met een optreden in de Rijschool.

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paasfeesten. © PGA

Volledig scherm Paaslam © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paasfeesten © PGA

Volledig scherm Paasfeesten © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA

Volledig scherm Paasfeesten © PGA

Volledig scherm Paaseierenworp © PGA