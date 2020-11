Overspelig koppel veroordeeld tot 12 en 10 jaar cel voor poging gifmoord op echtgenoot: moeder van drie onmiddellijk aangehouden

Ze was hem liever kwijt dan rijk, maar in plaats van gewoon de scheiding aan te vragen, bedisselde Veerle samen met haar minnaar Olivier Vanderborght (28) een plan om haar echtgenoot uit de weg te ruimen. Ze draaide op 13 november 2018 zaadjes van de Engelentrompet, een giftige plant, in zijn soep. Daarna liet ze haar minnaar via de webcam meekijken hoe haar man op de zetel lag te creperen. Olivier werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Beiden werden onmiddellijk aangehouden.

Op dinsdag 13 november had Veerle bij haar thuis in Wilsele bouillonsoep geserveerd aan haar man Tomas, de vader van haar drie kinderen. En zodra die zijn bord had leeggelepeld, startte Veerle een videogesprek met haar minnaar, zodat Olivier live kon volgen wat er gebeurde. Hij zag via de webcam hoe zijn liefdesrivaal met buikpijn in de zetel ging liggen, en hoe die pijn steeds heviger werd. “Oh my god”, zei Veerle na een kwartier. “Hij draait.” In plaats van in te grijpen, bleven Veerle en haar minnaar toekijken hoe Tomas almaar zieker werd en uiteindelijk zelfs begon te hallucineren. Pas wanneer hij schreeuwde dat hij “beestjes op de muren zag” belde Veerle een ambulance. Dat was een uur nadat de eerste klachten de kop opstaken. In het UZ Gasthuisberg in Leuven konden ze Tomas op het nippertje redden – in zijn bloed vonden de dokters atropine en scopolamine, twee giftige stoffen die onder meer voorkomen in de zaden van de Engelentrompetplant.