Overspelig koppel staat terecht voor poging tot gifmoord op echtgenoot: minnaar kon via webcam volgen hoe liefdesrivaal vergiftigd werd

VACATURE: HLN Hageland zoekt nieuwsneus in brede regio Tienen

19 oktober Het Laatste Nieuws is op zoek naar versterking voor de redactie in het Hageland. Scroll jij je social media af op zoek naar de laatste nieuwtjes uit Tienen? Ben jij net als onze Leuvense reporter Esther nieuwsgierig naar mensen hun persoonlijk verhaal? Weet jij wat er leeft in Linter, Hoegaarden of Zoutleeuw? Dan ben jij de man/vrouw/x die we zoeken!