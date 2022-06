Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) wil mobiliteitsplan nog bijsturen en goedkeuring uitstellen: “Eerste ontwerp bevat weinig structurele maatregelen tegen sluipverkeer”

Sluipverkeer

Blijft de vraag: wat kan er precies nog beter? “Sommige ingrepen dreigen verkeer vooral te verschuiven”, klinkt het. “De globale oplossing die doorgaand verkeer op de hoofdwegen moet houden, is in dit ontwerpplan niet (meer?) terug te vinden. In werkelijkheid zullen de sluiproutes de Kesselse woonstraten blijven doorkruisen en sommige straten in de categorie ‘wijkontsluitingsweg’ dienen de facto als hoofdweg voor doorgaand verkeer. Vooral voor Kessel-Lo Zuid -het gebied tussen beide steenwegen- valt het gebrek aan maatregelen op. Het bestuur wacht af wat de lichtregelingen op de Diestsesteenweg, de uitgebreide zone 30 en de werken aan de Koning Albertlaan nog teweeg zullen brengen maar vijf jaar na het zogenoemde ‘Plan Vectris’ is er nog altijd geen echt plan voor Kessel-Lo Zuid. Een mobiliteitsplan dat doorgaand verkeer te lijf wil gaan met fragmentaire maatregelen zorgt enkel en alleen voor kleine verschuivingen van verkeer. Sluipverkeer past de route aan maar blijft door de woonbuurten rijden.”

Feit is dat OBK ervoor pleit om één en ander te herbekijken maar dat zal uiteraard wel vertraging met zich mee brengen. “Van afstel kan zeker geen sprake zijn en de vertraging moet beperkt blijven”, aldus Jan De Geeter en Piet Van Meerbeek van OBK. “Het geplande proces met infomarkt en beperkte gesprekstafels was verdedigbaar en had wellicht kunnen volstaan als het plan beter aangesloten had op de bekommernissen van de Kesselse bewonersgroepen. Maar gezien de massale vragen om wijzigingen aan het ontwerp weet niemand wat uiteindelijk het eindresultaat zal worden. Daarom vraagt het OBK om het plan nog niet te agenderen op de gemeenteraad van juni. We vragen het plan grondig aan te passen aan de vragen van de buurtbewoners. Ja, het gevolg is dat we mogelijk van een nieuw plan moeten spreken. Een extra terugkoppeling is dan zeker geen luxe. De stad Leuven kan in de tweede helft van juni en de zomermaanden de nieuwe versie voorleggen aan de Kesselse bevolking waarna het finale plan op de gemeenteraad van 29 augustus of 26 september ter goedkeuring kan voorgelegd worden. We roepen op om alsnog een coherent plan af te leveren dat een globale oplossing voorstelt. Ook de buurgemeenten kunnen trouwens werk maken van het proces dat Leuven is opgestart om hun woonstraten te beschermen tegen lange-afstandsverkeer en vrachtverkeer.”