Oudste koffiezaak van Leuven vernieuwt, en wil expertisecentrum worden: “Maar de koffie is hier beter dan in de leraarskamer”

Sterk bevochten zege van PK Carsport in loodzware editie van de 24 Hours of Zolder. Record aantal overwinnin­gen voor Bert Longin

De 44ste editie van de 24 Hours of Zolder is naar de PK Carsport Audi R8 GT2 gegaan. Het Limburgse team won een jaar na de zege met de Norma M20FC nu met de nieuwe GT2-machine. Niet alleen pakten Peter Guelinckx en Nicolas Saelens zo hun eerste zege in de Limburgse uithoudingsklassieker, Dries Vanthoor en Stienes Longin deden het voor de tweede maal in Zolder en ‘vader’ Bert Longin wordt alleen recordhouder in Zolder met maar liefst zeven zeges, één meer dan Marc Goossens en Anthony Kumpen.

14 augustus