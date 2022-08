Oudste koffiezaak van Leuven vernieuwt, en legt nadruk op het educatieve: “Hier draait het om de smaak van de koffie, niet om het knotske op de kop.”

Leuven FOTOREPO: dit was dag twee van Half Oogst in Leuven

De Leuvense zomeranimatie onder de noemer Het Groot Verlof is voorbij en dat leverde maar liefst 200.000 bezoekers op in de universiteitsstad. Zaterdagavond weerklonken de laatste noten in de binnenstad met optredens van onder meer Coely, Arrested Development en Brooklyn Funk Essentials. HLN stuurde huisfotograaf Patrick Vertommen naar het festival dat ondanks de hitte zonder incidenten verliep. Hij kwam thuis met een mooie reeks beelden die we de lezers niet willen onthouden.

14 augustus