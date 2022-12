Ouders lanceren petitie nadat deel van crèche De Girafant plots dicht moet: “Ze grijpen meteen naar het grote kanon”

HAACHT Haacht plaatst zonnepane­len op gemeente­lij­ke gebouwen via burgerpar­ti­ci­pa­tie

Gemeente Haacht gaat met ECoOB in zee om haar duurzaam beleid kracht bij te zetten en volop in te zetten op burgerparticipatie. Liefst 854 zonnepanelen, verspreid over vijf gemeentelijke daken, zullen groene stroom leveren die leidt tot minder CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur voor de gemeente.

13 december