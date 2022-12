Ouders dagopvang Zorg Leuven gevraagd om opvangplan te herbekijken: “Puzzel opnieuw leggen, maar zorgratio blijft gehanteerd.”

Herpuzzelen

Anders dan de Vlaamse norm, die het kindratio in crèches vastlegt op acht kinderen voor één begeleider, of achttien kinderen per twee, hanteert zorg Leuven een ratio van 6,5 kinderen per begeleider. Voor de in totaal 313 plaatsen is dus een groter personeelsbestand vereist dan elders in de sector. Een eerste poging om de druk op de kinderdagverblijven van Zorg Leuven te verminderen door de openingsuren bij te stellen bracht geen soelaas. Nu roept de welzijnsorganisatie alle ouders op om hun opvangplan te herbekijken. “Er wordt aan hen gevraagd om te bekijken welke opvang voor hun kind echt noodzakelijk is, al verplichten we dat momenteel niet. Met de nieuwe opvangplannen, en door het personeelsbestand te herclusteren, leggen we dan opnieuw de puzzel. We gebruiken onze schaalgrootte dus voor een grote reshuffle.” zegt Verlinden.