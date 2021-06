Oude Markt in Leuven beleeft overwinning van Rode Duivels: “Het gevoel van voor corona is terug. Zalig!”

LEUVEN/BOORTMEERBEEK Twee fietsers botsen langs Kolonel Begault­laan

8 juni In de Kolonel Begaultlaan in Wilsele zijn dinsdagochtend even voor acht uur twee fietsers met elkaar in aanrijding gekomen. Ze geraakten gewond toen ze op het fietspad tegen mekaar reden en tegen de vlakte gingen. Een 43-jarige man uit Heverlee liep enkele snijwonden op aan een hand en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De tweede fietser, een dertiger uit Boortmeerbeek hield aan het ongeval enkele schaafwonden over aan armen, benen en in het gezicht. Hij wenste geen overbrenging naar het ziekenhuis.