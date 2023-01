Oude Markt blikt terug op een geslaagde oudejaarsnacht: “Een kater? Ja. Maar een goede.”

Het was alweer twee jaar geleden dat de traditionele Countdown - een groots opgezet openluchtfeestje met dj-optredens - volwaardig kon plaatsvinden op de Oude Markt. Maar na twee jaar coronapauze was het met deze dertiende editie eindelijk nog eens prijs. In een mum van tijd liep het uitgaanscentrum van de stad dan ook vol met uitzinnige feestgangers. Dat leidde, in tegenstelling tot in steden als Antwerpen of Brussel, nauwelijks tot opstootjes, hoewel hier en daar een voetzoeker werd gegooid, en de politie enkele bakkeleiende heethoofden tot kalmte moest aanmanen. “Dit was de beste editie ooit, tot op heden uiteraard,” besloot Erik De Rop, voorzitter van het organiserende vzw Oude Markt.

Wanneer we maandagmiddag terugkeren naar de plek van de festiviteiten, ligt de Oude Markt er eerder verlaten bij. Een kapotte fles cava uit de nachtwinkel herinnert aan de feestelijkheden van de ochtend voordien. De laatste podiumrestanten worden zoetjesaan geruimd door Stageco. Gezeten op een terras genieten Jamie, Rani, Michaël en Lena van de rust en van een koffie. “Last van een kater? Helemaal niet. Wij zijn brave jongeren, hè.” Een bakstenen muurtje lijkt de doortocht van de duizenden feestvierders niet zonder bluts of buil doorstaan te hebben. Net als Jordy (27), barman bij De Professor, die nieuwjaarsdag moest doorbrengen met een been in het gips. “Een paar barmannen hebben mij uitgedaagd om over een poortje te klimmen. Dat moeten ze mij natuurlijk geen twee keer zeggen.” Jordy sprong, maar bij de landing ging het mis. Zijn gebroken hiel gaat morgen onder het mes. “Al bij al een geslaagde avond,” lacht hij.

Ook Isabeau Vanneck (28), gerant van Bar Rustic, blikt met een goed gevoel terug. “Het was hard werken op een bomvolle markt, maar het was ongelooflijk fijn. Lang geleden dat ik nog zo’n volle Oude Markt gezien heb.” Bar Rustic zette de avond sereen in met een etentje, om vervolgens de tafels aan de kant te schuiven en zo de ruimte om te toveren tot een dansvloer. De volgende ochtend ruimde Isabeau vier goedgevulde glasbakken op. Een inschatting van het aantal getapte pinten is moeilijk. Dat kan te maken hebben met de overheersende houten kop. “Een kater? Ja. Maar een goede kater,” lacht Isabeau. “Er waren nauwelijks problemen. Er is welgeteld één persoon opgepakt. Ik wens Leuven een even probleemloos jaar toe als oudejaarsavond,” zegt ze. Een verklaring waarom het elders, anders dan in Leuven, vaak wel fout liep in de nacht van 31 december op 1 januari, heeft de cafébazin niet. “Ik denk dat de mensen er zin in hadden. Het kan wel eens de beste oudjaar ooit geweest zijn.”

