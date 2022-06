Oud-politica Sabine Bovend’aerde wordt ‘ontslagen’ als vrijwilliger in opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen: “We mochten daar níks doen om te helpen. ‘Later’ was altijd het antwoord”

Nog in mei dit jaar haalde een initiatief van Sabine de geschreven pers. Ze slaagde erin 63 spiegels voor evenveel kamers te verzamelen. “De Scheutsite is een oud klooster, waardoor er enkel kleine spiegeltjes in de kamers hingen. Tien dagen later had ik spiegels genoeg om er in elke kamer één te hangen. Een dag later werd ik op het matje geroepen. Ik mocht uit veiligheidsoverwegingen geen spiegels uitdelen, en bovendien moest alles verlopen via budgetten van de stad. De spiegels werden in de kelder gezet. Je eist controle, je eist regeltjes? Doe er dan iets mee.” Sabine schreef de frustratie van zich af op Facebook. “De samenwerking werd stopgezet. Terwijl ik nooit een contract heb gekregen.”