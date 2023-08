Orgelconcert door Victor Baena op dinsdag 22 augustus in de Sint-Michielskerk

Fietser (23) gewond na botsing tegen vrachtwa­gen

Een 23-jarige fietser is donderdagochtend rond 9 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man fietste achter een vrachtwagen in de Willem de Croylaan in Heverlee. De 42-jarige bestuurder van de vrachtwagen remde omdat hij op de plaats was aangekomen waar hij een levering moest doen. De fietser had dit niet onmiddellijk in de gaten en botste achteraan tegen de vrachtwagen. De twintiger werd met een hoofdwonde overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.