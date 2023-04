Organisatoren blikken terug op geslaagde derde editie Warm Alarm: “Bewijs dat cultuur en engagement hand in hand gaan.”

Vrijwilli­gers Het Woonanker ontvangen 26ste Prijs van de Vrijwilli­ger

Voor de 26ste keer reikte de Leuvense afdeling van Beweging.net, het vroegere ACW, haar jaarlijkse Prijs van de Vrijwilliger uit. Dit jaar viel de eer te beurt aan de vrijwilligers van het Woonanker. Het Woonanker Leuven is een samenwerking tussen Stad Leuven, CAW Oost-Brabant en OCMW Leuven, en begeleidt kwetsbare mensen in de regio in de zoektocht naar een geschikte woning. Voor de concrete dienstverlening doet Het Woonanker een beroep op vrijwilligers, die door Beweging.net in de bloemetjes werden gezet. “De vrijwilligers van Het Woonanker doen hun werk succesvol en daarom verdienen ze de Prijs van de Vrijwilliger,” klinkt het.