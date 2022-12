Organen bewaren zonder ijs: UZ Leuven test nieuwe techniek als eerste Europese ziekenhuis

Bijna 40 procent van alle orgaantransplantaties in het land worden in UZ Leuven uitgevoerd. Het ziekenhuis testte de nieuwe bewaartechniek als eerste op Europese bodem. Na de operatie stelt de patiënt het alvast goed. Al meer dan een halve eeuw lang worden donororganen rond het vriespunt bewaard, verpakt in een beschermende vloeistof en ondergedompeld in een koelbox met ijs. Omdat bij uitname van het orgaan weefselafbreek meteen intreedt is elke transplantatie een race tegen de klok. Die orgaanschade kan leiden tot verschillende complicaties. Nachtelijke transplantaties kunnen dankzij de bewaartechniek bovendien worden uitgesteld tot de volgende dag.

De nieuwe bewaartechniek maakt gebruik van een speciale bewaringsgel die werd ontwikkeld in de Verenigde Staten. De gel behoudt 48 uur lang een constante temperatuur tussen 4 en 8 graden Celsius. Met de techniek werden in de Verenigde Staten al meer dan 200 transplantaties succesvol uitgevoerd. In het UZ Leuven mocht onlangs de eerste Europese patiënt het ziekenhuis na twee weken verlaten. “Het was al eerder aangetoond dat weefsels beter behouden blijven op temperaturen iets boven de vriestemperatuur. Maar het is pas recent, dankzij technologische innovaties, dat dit principe ook toepasbaar werd voor donororganen,” zegt Prof. dr. Laurens Ceulemans, transplantatiechirurg in UZ Leuven. “Het heeft heel wat voordelen om zo’n complexe ingreep tijdens de daguren te kunnen uitvoeren. Niet alleen zijn de chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen dan beter uitgerust, er is ook meer expertise aanwezig in de operatiezaal. We verwachten dat ook dat aspect de resultaten voor onze patiënten zal verbeteren.”