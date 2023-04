Opvallende standpunten op nationaal congres van JONG CD&V in Leuven: “Stemmen op kandidaten van verschillende regionale verkiezingslijsten”

Residentie Regina Pacis komt tegemoet aan grote vraag naar studenten­ka­mers in Leuven: “Vanaf volgend academie­jaar 167 studenten van een comforta­bel thuis voorzien”

Volgens de dienst Studentenvoorzieningen van de KU Leuven heeft de oudste universiteit van het land nood aan 4.000 extra studentenkamers tegen 2026. Of dat zal lukken, is voorlopig een vraagteken maar Residentie Regina Pacis is alvast een stap in de goede richting. “Dit nieuwe project in hartje Leuven biedt 167 nieuwe luxekamers aan op een toplocatie”, zegt Quinten Franckx, woordvoerder van Syus Housing. Blijft de vraag: wat gaat zo’n luxekot dan wel kosten?