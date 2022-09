Opsporingsbericht: Marc Hamels (62) uit Leuven is sinds zondag vermist

Leuven FOTOSPECI­AL. Die eerste suikerspin of toch lieve de lucht in: plezier voor jong en oud op Leuven kermis

Op het Ladeuzeplein en Hooverplein is Leuven Kermis van start gegaan. Tot en met tot en met 21 september kan je eendjes vissen, op de draaimolen of naar het schietkraam. Uiteraard zijn er nog andere klassiekers zoals de bidulle of galopent. Vergeet zeker niet te smullen van de smoutebollen.

4 september