Oprit en afritten aan Brusselsepoort tijdelijk afgesloten vanaf 10 oktober

Leuven Stadsbe­stuur maakt toekomst­plan­nen voor Martelaren­plein bekend: “De Leuvenaars willen een groen plein”

Hoe ziet het Martelarenplein in Leuven er in de toekomst uit? De bevraging van inwoners, handel en horeca leverde ruim 250 ideeën op maar nu is het aan bureau OMGEVING om met een ontwerp te komen voor het plein dat we momenteel vooral als een verharde vlakte kunnen omschrijven. Feit is dat het stadsbestuur gaat voor een groener plein maar met een ondergrondse parking is dat verre van evident. “Het is de uitdaging om de puzzel te leggen want op het plein vinden ook evenementen plaats”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

4 oktober