Oppositiepartij N-VA tevreden met extra sociale woningen in Leuven: “Maar ze moeten wel gaan naar mensen met de hoogste nood”

“We zijn positief over het plan om het aantal sociale woningen te verhogen in Leuven”, laten raadsleden Debby Appermans en Zeger Debyser optekenen in een eerste reactie. “Onze stad heeft inderdaad een inhaaloperatie nodig om aan het bindend sociaal objectief te komen dat wordt opgelegd door de hogere overheid.” Gemeenteraadslid Debby Appermans vraagt zich wel af of Dijledal ondertussen al onderzoek doet naar eventuele buitenlandse eigendommen van bewoners van een sociale woning. “De meeste Vlaamse steden en gemeenten doen dat al. Dat is logisch want sociale woningen moeten gaan naar mensen die er het meest nood aan hebben”, klinkt het. Fractieleider Zeger Debyser voegt er nog aan toe hij ook erg benieuwd is om het plan van de stad Leuven te leren kennen voor wat betreft betaalbare woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting.