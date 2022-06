Oppositiepartij N-VA reageert op naamswijziging GP Jef Scherens: “Alweer een traditie die verdwijnt in Leuven”

Tour of Leuven wil het WK-succes jaarlijks doen herleven…Zo maakte de stad Leuven wereldkundig dat de GP Jef Scherens voortaan door het leven rijdt als ‘Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens’ . “Het wordt één groot wielerfeest dat mensen samenbrengt”, stelt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Het WK wielrennen in 2021 was een schitterend event, voor de koers en voor Leuven. We toonden de hele wereld dat onze stad alles in huis heeft om voor een fantastische apotheose te zorgen. Op dat elan gaan we nu verder met de Leuvense wielerklassieker Poeske Scherens. Met de Flandrienlus en de 37 hellingen geven we deze wedstrijd onder de nieuwe naam ‘Tour of Leuven–Memorial Jef Scherens’ een nieuw adem. Met daarnaast de Ride Leuven wordt het een groot wielerfeest dat mensen samenbrengt.”

De stad Leuven meent dat ze met ‘Tour of Leuven’ een lange wielertraditie in de verf zet maar daar is oppositiepartij N-VA het niet mee eens. Vooral de naamsverandering stuit op verzet. “De reacties op de naamswijziging zijn dan ook verdeeld”, aldus gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven en federaal parlementslid Katrien Houtmeyers. “Zo klonk het op Facebook: ‘Erg hoe de folklore, de geschiedenis en de vaste waarden worden vervangen door moderniteit’ en ‘Poeske Scherens is cultureel erfgoed! Blijf van die naam af!’. Akkoord, helemaal verdwijnen doet de naam Jef Scherens niet want hij blijft als tweede deel behouden in de nieuwe benaming. Maar wie zal die mondvol en languit blijven uitspreken? Geef het een aantal jaren en ‘Tour of Leuven’ is ingeburgerd, zonder verwijzing naar de volksheld die Jef Scherens toch is geweest voor Leuven. Het is niet de eerste keer dat Leuven de eigen tradities overboord gooit. Denk maar aan het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl, eveneens een breuk met het verleden. In het vorige logo zag je een duidelijke link naar het kenmerkende Leuvense erfgoed en naar onze rijke Leuvense geschiedenis. Daar vind je niets van terug in het nieuwe logo. Een gelijkaardig verhaal nu met de wielerwedstrijd. En waarom moet de nieuwe naam alweer in het Engels? Wat is er mis met onze taal? Ons stadsbestuur lijkt weinig respect te hebben voor haar eigen tradities en geschiedenis. Dat bewijst ze met deze beslissing opnieuw, helaas.”