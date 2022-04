Oppositiepartij N-VA over pioniersrol voor Leuven als klimaatstad: “Aan ambities geen gebrek maar resultaten blijven wel uit”

Fractieleider Zeger Debyser (N-VA): “Door de selectie van Leuven kan de stad meedingen naar bijkomende Europese subsidies en dat biedt extra kansen. Dat is uiteraard een goede zaak. Tegelijkertijd is het nu toch ook vooral een kwestie om de ambities die door het stadsbestuur in de markt worden gezet ook effectief waar te maken. Eerst zou Leuven klimaatneutraal worden tegen 2030. In het vorige klimaatplan werd dat bijgesteld naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% tegen 2020, 40% tegen 2030 en met 80% tegen 2050. Op de gemeenteraad van deze maand werd de doelstelling voor 2030 opnieuw verhoogd tot 55%. Aan ambities dus geen gebrek maar de resultaten blijven ondertussen wel uit. Zo leert de jaarlijkse VITO CO2-emmissie-inventaris dat in Leuven eind 2019 ten opzichte van 2011 slechts een daling van 1,5% van de CO2-uitstoot werd gemeten. Leuven scoorde hiermee het op twee na slechtste resultaat van alle Vlaamse centrumsteden. De doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen werd niet gehaald. Of er deze keer wel resultaten komen en de beloftes worden ingelost, valt dus nog af te wachten.”