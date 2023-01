Oppositiepartij N-VA hekelt te weinig controles op misbruik van sociale huurders: “Leuven dient een tandje bij te steken in de controle op buitenlandse eigendommen”

“Sinds maart 2021 geeft de Vlaamse overheid hulp en subsidies aan sociale verhuurmaatschappijen die willen controleren of hun sociale huurders eigendommen hebben in het buitenland. In dat geval komen ze niet in aanmerking voor een sociale woning. De afgelopen twee jaar werden er in Vlaanderen 322 sociale huurders betrapt op een eigendom in het buitenland: bijna de helft van wie gecontroleerd werd”, zegt gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA). “Volgens recente berichtgeving in de nationale pers blijven de grote woonmaatschappijen in steden als Leuven en Gent achter. In Leuven wordt slechts schoorvoetend beroep gedaan op het Vlaams aanbod om buitenlandse eigendommen van sociale huurders op te sporen.”