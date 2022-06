Oppositiepartij N-VA haalt opnieuw uit naar Dijledal: “Hoog tijd dat Dijledal sociale huurders controleert op buitenlandse eigendommen”

Als sociale huurders vastgoed -in het buitenland of in België- bezitten, hebben ze geen recht op een sociale woning. De logica zelve maar toch blijkt uit controles dat er toch mensen met vastgoed in eigendom in sociale woningen terecht komen. Om te weten of kandidaat-huurders al een buitenlandse eigendom hebben, sloot Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) vorig jaar een raamovereenkomst waarop sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen intekenen. Meer concreet kunnen zij door vijf privébedrijven in 40 verschillende landen laten onderzoeken of hun huurders er eigendommen hebben. “Ze maken daarvoor zelfs aanspraak op Vlaamse subsidies”, laat Leuvens gemeenteraadslid en federaal parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA) optekenen. “En dat gebeurt veelvuldig, zo blijkt uit cijfers van het kabinet van minister Diependaele tot en met eind mei 2022. Als er misbruiken worden vastgesteld, beslist de vrederechter of de huurders in kwestie hun woning moeten verlaten. Liefst 28 Vlaamse huisvestingsmaatschappijen maken al gebruik van de raamovereenkomst. Samen lieten zij 485 onderzoeken voeren in 19 verschillende landen. Opvallend gegeven: in 223 gevallen werden er effectief buitenlandse eigendommen gevonden.”

“Dat is een positief resultaat van 46 procent. Het lijkt dan ook onmogelijk dat fenomeen zich in Leuven niet zou voordoen”, gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder (N-VA) aan die erop aandringt dat ook de Leuvense huisvestingsmaatschappij Dijledal gebruik zou gaan maken van de onderzoeksmogelijkheden. “Volgens recente cijfers diende de Leuvense huisvestingsmaatschappij Dijledal tot eind mei nog geen aanvraag in voor een onderzoek. We hebben hierover al herhaaldelijk uitleg gevraagd maar de schepen van Wonen verwijst ons door naar de directeur van Dijledal en die beantwoordt onze vragen niet eens.”

Quote Wij vrezen dat Leuven geen prioriteit maakt van dit probleem. Sociale woningen zijn er voor huurders die er recht op hebben, zo eenvoudig is het Katrien Houtmeyers (N-VA), federaal parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid

In het verleden liet Dijledal-voorzitter Christophe Stockman al optekenen dat hij niet tegen zo’n controles is maar wel oproept tot voorzichtigheid. “Op welke manier geraken die betrokken bedrijven aan de informatie? Je moet toch opletten voor willekeur en voor onrechtmatig verkregen informatie. Het risico bestaat dat je in een eventuele juridische procedure die volgt op een vaststelling het deksel op de neus krijgt, bijvoorbeeld omdat de detectives aan informatie zijn geraakt op een manier die juridisch niet aanvaard wordt in ons land. Nogmaals, het gaat ons niet over het principe want uiteraard is het niet ok dat iemand in ons land een sociale woning zou huren terwijl men over een eigendom in het buitenland beschikt”, liet Stockman eind 2021 nog optekenen.

Volledig scherm Katrien Houtmeyers en Katelijne Dedeurwaerder van N-VA Leuven. © Vertommen

Oppositiepartij N-VA blijft ondanks die analyse toch op aandringen om werkt te maken van dergelijke controles bij Dijledal. “De wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden alsmaar langer”, zegt Katrien Houtmeyers (N-VA). “Steeds meer mensen moeten de eindjes aan elkaar knopen en hebben te weinig financiële middelen voor een woning op de reguliere huurmarkt. Zij zijn dus aangewezen op een sociale huurwoning maar daar botsen ze op een wachtlijst waar ze gemiddeld vier jaar opstaan vooraleer ze een woning krijgen toegewezen. Uiteraard is het dan frustrerend dat sommige sociale huurwoningen worden ingenomen door mensen die vastgoed in het buitenland bezitten. Wij vrezen dat Leuven geen prioriteit maakt van dit probleem en dat is zonde. Sociale woningen zijn er voor huurders die er recht op hebben, zo eenvoudig is het.”

