Oppositiepartij N-VA beschuldigt Leuvens stadsbestuur van spilzucht: “Waar is het goede rentmeesterschap uit het verleden gebleven?”

De stad Leuven gaat er prat op dat het de boekhouding op orde heeft en dat de schuldenlast de voorbije jaren significant is afgebouwd. Of ook: Leuven is een relatief rijke stad die de zaakjes op orde heeft als we het over de financiën hebben en dat was een dankbare positie tijdens de coronacrisis. Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) liet in het verleden ook al herhaaldelijk opmerken dat de personenbelasting relatief laag is in Leuven in vergelijking met andere centrumsteden, al verhoogde het stadsbestuur wel de onroerende voorheffing. Die laatste maatregel kon meer dan eens rekenen op stevige kritiek van oppositiepartij N-VA die erop wijst dat de hogere onroerende voorheffing al zeker niet zal helpen in de problematiek van duur wonen in Leuven. Toch kon de meerderheid in het verleden vaak ook rekenen op de steun van N-VA voor wat betreft de algemene financiën van de stad die werden beheerd “als een goede huisvader/moeder”. Aan dat verhaal lijkt nu een einde te komen want gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven maakt brandhout van de jaarrekening voor 2021.